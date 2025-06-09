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Хорватський наставник залишає клуб після золотого дубля та Суперкубка.

Ігор Йовічевич більше не є головним тренером Лудогорця – болгарський клуб повідомив про розірвання контракту з хорватським фахівцем за обопільною згодою. Причиною стали особисті обставини, які керівництво клубу назвало фундаментальними.

Попри дострокове завершення співпраці, Лудогорець висловив подяку Йовічевичу та його команді за вагомий внесок у здобуття золотого дубля сезону-2024/25 та перемогу в Суперкубку Болгарії.

"Мій час у Лудогорці був неймовірною подорожжю – сезон, сповнений перемог і трофеїв. Я щиро вдячний тренерському штабу, лікарям, персоналу і найбільше – гравцям за відданість та працю", зазначив Йовічевич у прощальному зверненні.

Нагадаємо, Йовічевич очолював Шахтар, Карпати та Дніпро-1. Разом із Шахтарем він ставав чемпіоном УПЛ.