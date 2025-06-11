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Наставник "трьох левів" поділився своїми думками після гри з Сенегалом.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти Сенегалу (1:3).

"Це важкий урок, але ми повинні зберігати спокій. Ми повинні прийняти критику і стати кращими.

Ми дуже серйозно підійшли до складу команди на матч проти Андорри, щоб показати, що він має значення, і тут ми зробили багато змін, щоб дати гравцям можливість продемонструвати те, що вони показують на тренуваннях.

Я відчував, що ми грали з деяким полегшенням і більше ризикували, коли програвали 2:1. У нас були комбінації і прострільні паси. Це показує мені, що очікування, які ми маємо від себе, стримують нас.

Чемпіонат світу не відбудеться наступного тижня. У нас є ще два матчі у вересні, а потім ми знову зустрінемось перед чемпіонатом світу. Нам потрібні такі матчі, щоб вчитися", — наводить слова Тухеля ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Сенегал — Англія.