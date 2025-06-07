Завершилися кваліфікаційні матчі відбору.
Андорра - Англія, Getty Images
07 червня 2025, 20:57
В рамках третього туру відбору до чемпіонату світу-2026 відбулися два матчі в слоті 19:00.
Збірна Англії мінімально перемогла Андорру, а Мальта і Литва зіграли в суху нічию.
Андорра – Англія 0:1
Гол: Кейн, 50.
Андорра: Альварес — Борра (Рубіо, 75), Льовера, Гарсія, Олівера, Ніколас — Родріго (Гарсія, 65), Бабот (Рамос, 75), Гільєн (Іск'єрдо, 82), Сервос — Куку (Лопес, 65).
Англія: Пікфорд — Джонс (Райс, 80), Конса, Берн, Джеймс — Беллінгем (Гіббс-Вайт, 90+1), Гендерсон (Александер-Арнольд, 64) — Мадуеке, Палмер (Езе, 64), Роджерс (Гордон, 80) — Кейн.
Попередження: ... — ...
Мальта — Литва 0:0