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До старту КЧС залишилися лічені години.

Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес висловився про оновлений Клубний чемпіонат світу, який стартує вже найближчої ночі. Цитує уругвайську зірку The Athletic.

"Очевидно, що європейські клуби краще організовані завдяки їхній структурі та рівню гравців в командах. Але варто зазначити, що вони приїжджають сюди після довгого сезону. Для них він стає все довшим. Їм довелося грати в безлічі турнірів, і, можливо, вони прилетять із деякою втомою.

Втім футболісти завжди хочуть грати проти Атлетіко, ПСЖ, який виграв усі турніри. Є Манчестер Сіті, Реал Мадрид, Ювентус, міланський Інтер, Баварія — всі ці команди дуже сильні, але я думаю, що будуть несподівані результати на турнірі. Сподіваюся, сюрприз буде від нас, але ми знаємо, наскільки це буде складно", — сказав Суарес.

Клубний чемпіонат світу стартує в ніч з 14-го на 15-е червня, матчем між Аль-Ахлі та Інтер Маямі. Початок зустрічі о 03:00 за київським часом.