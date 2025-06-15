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Іспанський фахівець незадоволений кількістю помилок.

Головний тренер каїрського Аль-Ахлі Хосе Рівейро прокоментував нічийний результат у матчі-відкритті Клубного чемпіонату світу з Інтер Маямі (0:0). Цитує іспанського фахівця The Athletic.

"Це гра помилок. У нас була пристойна кількість моментів у першому таймі. По перерві ми, можливо, захищалися трохи нижче, ніж хотіли, і вони домінували у володінні м'ячем. В цілому, я побачив багато позитиву і того, що потрібно виправити наступного разу.

Таке враження, що ми грали в Каїрі. Для мене це був великий сюрприз. Моя перша гра як тренера Алі Ахлі в офіційному матчі. Бути тут, у Штатах, і грати так, ніби ми грали вдома, це те, що може статися тільки в цьому клубі.

Сподіваюся, наступного разу ми зможемо перемогти", — заявив Рівейро.

Наступний матч на КЧС Аль-Ахлі зіграє з Палмейрасом 19-го червня, о 19:00 за київським часом.