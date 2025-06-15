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Уругвайця влаштовує гра його команди.

Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес висловився після нічиї з каїрським Аль-Ахлі (0:0) в матчі-відкриття Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить офіційний сайт МЛС.

"Воротар суперника багато разів виручив свою команду. Він був найкращим гравцем матчу — разом з Оскаром (Устарі — воротар Інтер Маямі). Але для цього ж і існують воротарі.

Я не думаю, що нам потрібно щось поліпшити у своїй грі. Просто треба забити гол у наступному матчі, щоб заспокоїтися.

Ми чинимо тиск на себе, тому що хочемо показати, чому потрапили на цей турнір. Ми хочемо змагатися, хочемо перемагати. Розуміємо, що турнір складний, знаємо, з ким доведеться зіткнутися. Це прекрасний момент для того, щоб показати, на що ми здатні як команда", — сказав Суарес.

Наступний матч на КЧС Інтер Маямі зіграє проти Порту 19-го червня, о 22:00 за київським часом.