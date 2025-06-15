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Дмитро Михайленко підбив підсумки збору в Іспанії.

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко прокоментував минулий навчально-тренувальний збір в Іспанії перед ЧС-2025.

"Усе було добре. Завдяки керівництву УАФ у команди були гарні умови, футболісти працювали в чудовому настрої. Як я вже казав перед збором, ми продовжуємо вибудовувати гру, яку хочемо бачити в збірній. Розраховували побачити в ділі різні взаємодії. Поки що все йде за планом.

На жаль, у першому матчі, проти Мурсії, травмувався нападник Владислав Герич, який не зміг допрацювати до кінця збору. Так склалося, ще матч проти Марокко не відбувся. Довелося спішно шукати опонента. Ним стала іспанська Мурсія U-21, яку ми здолали з рахунком 2:0.

А от друга гра була вже більш інформативною. Збірна США U-19, з якою ми зіграли — 1:1, — організована команда зі швидкими виконавцями в атаці. Гадаю, що десь сім-вісім гравців цієї команди поїдуть на чемпіонат світу в Чилі. Ми залишилися дуже задоволеними цим спарингом.

Ми плануємо прибути до Чилі за п’ять-шість днів до початку турніру, щоб встигнути провести товариський поєдинок, який нам дуже потрібний", — наводить слова Михайленка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, на ЧС-2025 Україна зіграє проти Кореї, Парагвая та Панами. Мундіаль пройде з 27 вересня до 19 жовтня.