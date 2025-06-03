Україна

Футболісти задоволені якістю гри та підготовкою до майбутнього турніру.

Після впевненої перемоги молодіжної збірної України над іспанською Мурсією у товариському матчі з рахунком 4:0 своїми враженнями поділилися футболісти київського Динамо Назар Волошин і Антон Царенко.

Волошин, який також відзначився голом у цій зустрічі, наголосив на злагодженості дій команди:

"Намагалися перенести на поле те, що ми тренували. Дуже добрий матч провели, я вважаю, забили багато голів".

Антон Царенко, своєю чергою, підкреслив важливість матчу як етапу підготовки:

"Бачите, провели контрольний поєдинок проти Мурсії, всі отримали ігрову практику. Мені здається, що це хороша підготовка і хороший досвід перед початком фінального турніру".

Окрім Волошина, у воротах суперника також відзначилися Ванат, Велетень та В’юнник.