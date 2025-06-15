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Наставник збірної США не включив гравця Мілана до заявки на товариські матчі, попри бажання футболіста зіграти перед Золотим кубком КОНКАКАФ.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно прокоментував ситуацію навколо Крістіана Пулішича, якого не виявилось у заявці на останні товариські матчі команди. За словами аргентинського фахівця, рішення не викликати лідера атаки Мілана було свідомим і стратегічним.

Пулішич раніше висловив бажання взяти участь у двох контрольних поєдинках перед Золотим кубком КОНКАКАФ, однак Почеттіно відмовив йому, пояснивши, що у планах тренерського штабу було залучити футболіста не лише до товариських матчів, а й до самого турніру.

Аргентинець підкреслив, що гравці повинні дотримуватись плану команди, а не формувати його самостійно. За його словами, тренер ухвалює остаточні рішення, і саме він відповідає за підготовку збірної до головних змагань.

У сезоні-2024/25 Пулішич провів 50 матчів за Мілан, у яких забив 17 голів і віддав 12 результативних передач.