Наставник збірної США не включив гравця Мілана до заявки на товариські матчі, попри бажання футболіста зіграти перед Золотим кубком КОНКАКАФ.
Маурісіо Почеттіно, getty images
15 червня 2025, 15:00
Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно прокоментував ситуацію навколо Крістіана Пулішича, якого не виявилось у заявці на останні товариські матчі команди. За словами аргентинського фахівця, рішення не викликати лідера атаки Мілана було свідомим і стратегічним.
Пулішич раніше висловив бажання взяти участь у двох контрольних поєдинках перед Золотим кубком КОНКАКАФ, однак Почеттіно відмовив йому, пояснивши, що у планах тренерського штабу було залучити футболіста не лише до товариських матчів, а й до самого турніру.
Аргентинець підкреслив, що гравці повинні дотримуватись плану команди, а не формувати його самостійно. За його словами, тренер ухвалює остаточні рішення, і саме він відповідає за підготовку збірної до головних змагань.
У сезоні-2024/25 Пулішич провів 50 матчів за Мілан, у яких забив 17 голів і віддав 12 результативних передач.