Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи C, у якому зіграють мюнхенська Баварія та новозеландський Окленд Сіті.
Йонатан Та, Getty Images
15 червня 2025, 18:35
Мюнхенська Баварія та новозеландський Окленд Сіті зіграють у першому турі Клубного чемпіонату світу-2025 у Цинциннаті.
Баварія: Ноєр — Бої, Та, Станішич, Геррейру — Кімміх, Павлович — Олісе, Мюллер, Коман — Кейн.
Запасні: Перец, Урбіг, Упамекано, Азну, Горецка, Палінья, Бішоф, Лаймер, Краттенмахер, Мусіала, Карл, Сантуш, Гнабрі, Сане, Кусі-Асаре.
Запасні: Сіганда, Герроу, Грей, Конноллі, Белл, Роджерс, Мануель, Вейл, Елліс, Жу, Кілколлі, де Вріс, Лі, Лагос, Зеб.
Окленд Сіті: Трейсі — Мураті, Мітчелл, Боксалл, Лобо — Ілич, ден Геєр, Гарріга — Ю, Беван, Мейнікум.
Гра Баварія — Окленд Сіті почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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