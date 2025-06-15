Інше

Та дебютує за Баварію в матчі проти Окленд Сіті

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Клубного чемпіонату світу у рамках групи C, у якому зіграють мюнхенська Баварія та новозеландський Окленд Сіті.

Йонатан Та, Getty Images