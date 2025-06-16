Інше

Наставник молодіжної збірної України є головним кандидатом на заміну Міхалеча.

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Унай Мельгоса може змінити місце роботи найближчим часом. За інформацією Öltözőn Túl, іспанський спеціаліст є фаворитом на посаду головного тренера угорського клубу Залаегерсег.

Керівництво клубу планує серйозну перебудову влітку, зокрема в структурі менеджменту. Очікується, що до керівництва Залаегерсега приєднається Андрес Жорнет — радник із футбольних питань у мексиканському Хуаресі та аргентинському Тальєресі.

Наразі команду очолює Іштван Міхалеч, однак клуб не задоволений результатами — минулий сезон команда завершила на десятому місці з 12 в чемпіонаті Угорщини.

Мельгоса вже має досвід роботи в угорському футболі: у 2019–2021 роках він був асистентом Сергія Реброва у Ференцвароші.