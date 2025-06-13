U-21

Унаї Мельгоса відповів на запитання представників ЗМІ після матчу з Данією.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував поразку своєї команди у стартовому турі групового етапу Євро-2025 проти Данії (2:3).

"Ми добре провели перший тайм, команда грала згуртовано та компактно, що й вилилося в забитий м'яч. Після перерви данці почали діяти краще, але в будь-якому разі в нас було також багато шансів забити. Однак ми трохи втратили ігровий ритм, втратили ініціативу й дозволили опонентам повернутися в гру.

На жаль, ми дуже швидко пропустили після того, як рахунок став 2:1. Тут уже дещо пощастило нашому супернику, адже був рикошет. Звичайно, фінальним результатом я розчарований, адже на поразку ми не заслуговували.

Я не думаю, що команда здалася. Гравці, звичайно, відчували втому, адже це кінець сезону, і ми це розуміємо. Але вони намагалися грати на перемогу, а наприкінці матчу мали можливість зрівняти рахунок. І футболісти, і я хотіли виграти цей поєдинок.

Звісно, такого результату та такої результативної гри очікувати не можна. Хочеться, щоб наша команда забивала якнайбільше, а пропускала якнайменше. Але сталося як сталося. Ми все це будемо розбирати в наступні дні", — наводить слова Мельгоси прес-служба УАФ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Данія U-21.