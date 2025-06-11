U-21

Збірна України U-21 готується до групового етапу чемпіонату Європи.

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса взяв участь у пресконференції, присвяченій старту чемпіонату Європи-2025 у Словаччині.

Спеціаліст поділився своїми очікуваннями від турніру, а також оцінив склад "синьо-жовтих".

"Для нас був дуже важливим той шлях, який ми пройшли, щоб потрапити на ці змагання. Необхідно, щоб ми вірили у свої сили, у наш спосіб досягати мети. Для мене це частина майбутнього успіху. Ми потрапили сюди, щоб зіграти проти класних команд із якісними виконавцями. Результат, звичайно, має значення, але дуже важливо, як гравці впораються, коли зіткнуться з потужними суперниками.

Атмосфера в команді дуже хороша. Гравці працюють саме в тому режимі, який нам потрібний. Вони впевнені у своїх силах, але з повагою ставляться до суперників.

Ми виконали хорошу роботу [у кваліфікації], яка дала нам певний імпульс. Матчі кваліфікації разом із товариськими поєдинками дали нам деякі підказки, як діяти у фінальному турнірі.

У молодіжної збірної України багато сильних сторін. Наприклад, досвід тих виконавців, які вже грали в основному складі національної команди. Це дуже важливо, адже означає, що вони заслужили на виклик до першої збірної. Ми віримо в силу та згуртованість нашої команди, що дасть змогу гідно зіграти на цьому турнірі.

Це та команда, яку я хотів бачити у фінальній частині Євро, ті виконавці, з якими я хотів зіграти. Є кілька футболістів, які виступали у кваліфікації, але з різних причин їх немає зараз. Мені шкода, що вони не тут, але я задоволений тими, із ким працюю", — цитує Мельгосу офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, у групі D Україні протистоятимуть Данія (12.06), Фінляндія (15.06) і Нідерланди (18.06). У 2023 році "синьо-жовті" під керівництвом Руслана Ротаня дісталися півфіналу плей-оф Євро (U-21).