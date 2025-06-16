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Впевнена перемога наших хлопців.

Головний тренер збірної Фінляндії U-21 Міка Лехкосуо прокоментував поразку від України U-21 (0:2) в рамках 2-го туру молодіжного Євро-2025. Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Ми слабко провели перший тайм. В України чимало виходило. Наш колективний пресинг не працював. Ми, звісно, готувалися до України, їхніх гравців, як вони тримають м'яча, але діяли не так організовано, як мали б. Звісно, я беру на себе відповідальність.

У перерві виправили деякі моменти і виглядали агресивніше та створили проблеми супернику своїм пресингом. Це дало нам енергію, щоб атакувати. Тиснули, але нам не вистачило першого голу, щоб мати можливість зачепитися за позитивний результат.

Україна мене не здивувала. Їхня командна робота була такою, яку ми й очікували. Так, у них є класні футболісти, але ми були до цього готовими.

На турнірі три матчі, і щоразу все впирається у третю гру. Так, ми не виграли два стартові матчі, але знаємо, що гра з Данією буде вирішальною. Але якщо до матчу з Україною нам могло б вистачити нічиєї, то зараз треба перемагати. У цьому і є різниця", — сказав Лехкосуо.

Раніше Мельгоса прокоментував видалення Бражка в матчі з Фінляндією.