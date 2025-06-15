U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу Євро-2025 (U-21), що відбувся 15 червня 2025 року.

У рамках другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 (U-21) у Словаччині Україна впоралася з Фінляндією.

Підопічним Унаї Мельгоси вдалося відкрити рахунок у середині першого тайму зусиллями Владислава Ваната, а Максим Брагару по перерві подвоїв їхню перевагу. Жодної відповіді суперник "синьо-жовтих" так і не знайшов, хоча й перебував у більшості деякий час після вилучення капітана українців Володимира Бражка, який пропустить матч проти Нідерландів у середу, 18 червня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фінляндія U-21 — Україна U-21 у другому турі групового етапу Євро-2025:

Фінляндія U-21 — Україна U-21 0:2

Голи: Ванат, 28, Брагару, 49



Фінляндія U-21: Бергстрем — Валліус (Юлітолва, 81), Коскі, Пельтола (Гюрюляйнен, 54), Янссон, Гальвез — Вяянянен, Мархієв (Скюття, 46) — Тальвітіе (Терхо, 54), Ліїматта (Пююхтія, 73), Кескінен.



Україна U-21: Нещерет — Козік (Салюк, 69), Батагов, Михавко, Вівчаренко — Ярмолюк, Бражко, Очеретько (Рубчинський, 63) — Брагару (Волошин, 62), Ванат (В'юнник, 69), Велетень (Смоляков, 90+2).



Попередження: Коскі — Бражко, Ярмолюк, Салюк, Михавко



На 90+1-й хвилині був вилучений Володимир Бражко (Україна U-21) (друге попередження).