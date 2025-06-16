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Тренер розповів, що запитав у підопічного.

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу Унаї Мельгоса прокоментував вилучення капітана команди Володимира Бражка наприкінці матчу з Фінляндією та пропуск ним вирішального протистояння з Нідерландами.

"Арбітр вирішив дати [другу] жовту картку. Але ми також маємо розуміти, як треба захищатися без фолів. Жовті картки — я не говоритиму про суддівство, але ми маємо розуміти: фоли — одна справа, коли йдеться про агресію, а інша, коли ми виглядаємо не так добре, як хотілося.

Що сказав Бражку, коли він залишав поле після червоної картки? Запитав у нього, що сталося, бо я у той момент як раз відвернувся, [коли він сфолив]. Намагаюся завжди реагувати, як гравець залишає поле: коли він агресивний, то маю його заспокоїти. Це єдине, що в нього запитав", — сказав Мельгоса.

Нагадаємо, що наступний поєдинок підопічні Унаї Мельгоси проведуть у середу, 18 червня проти Нідерландів. Ця гра відбудеться в Пряшеві й розпочнеться о 19:00.