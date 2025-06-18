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Клуб з Ер-Ріяда націлився на ще одного екскерманича Мілана.

Саудівський Ан-Наср веде пошуки наступника Стефано Піолі, який має повернутися до Фіорентини.

За даними журналіста Ніколо Скіри, клуб з Ер-Ріяда готовий запропонувати роль головного тренера іншому екскерманичу Мілана Сержіу Консейсану. Йдеться про розрахований за схемою "2+1" контракт для 50-річного португальця.

Найбільш відомий своєю роботою з Порту (2017-2024) спеціаліст очолив "россонері" наприкінці грудня 2024-го, вже наступного місяця вигравши з ними Суперкубок Італії. На посаді головного тренера гранда Серії А Консейсан не затримався, провівши 31 матч.

Нагадаємо, із "драконами" Сержіу здобув 11 трофеїв. У сезоні-2010/11 він привів до перемоги в Кубку Бельгії льєжський Стандард.

Піолі ж очолив Ан-Наср у вересні 2024 року, підписавши трирічний контракт. Під його керівництвом клуб фінішував третім у чемпіонаті, вилетів з 1/8 фіналу кубка Саудівської Аравії і півфіналу плей-оф Ліги чемпіонів АФК.