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Аргентинський гранд має кадрові втрати перед поєдинком із Баварією — клуб вже готує апеляцію.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дискваліфікувала одразу двох гравців Бока Хуніорс на чотири матчі в рамках клубного чемпіонату світу-2025. Під санкції потрапили захисник Ніколас Фіґаль та півзахисник Андер Еррера.

Обидва футболісти були вилучені у першому турі турніру, в якому аргентинський клуб зіграв унічию з Бенфікою — 2:2. Еррера, який отримав м'язове пошкодження і перебував на лаві запасних, побачив перед собою червону картку вже на 45-й хвилині за агресивні протести на адресу головного арбітра. Натомість Фіґаль був вилучений безпосередньо з поля на 88-й хвилині за грубий фол проти Флорентіну Луїша.

У Бока Хуніорс вже підтвердили, що клуб офіційно звернувся до ФІФА з наміром оскаржити це рішення. Розгляд апеляції може відбутися до наступного матчу аргентинців у турнірі.

Нагадаємо, що в другому турі КЧС-2025 Бока зустрінеться з мюнхенською Баварією. Поєдинок відбудеться в ніч на 21 червня.