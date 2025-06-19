Інше

Антидискримінаційні повідомлення з'явилися на матчах у США на честь Міжнародного дня боротьби з мовою ненависті.

ФІФА вперше в рамках Клубного чемпіонату світу 2025 продемонструвала антирасистські слогани та відео. Акція відбулася лише 19 червня — у Міжнародний день боротьби з мовою ненависті.

Перед матчем групового етапу між Манчестер Сіті та Відадом на арені Лінкольн Файненшел Філд у Філадельфії глядачам показали ролик, що роз’яснює антирасистські протоколи та так званий "універсальний жест проти расизму". Подібні повідомлення з’явилися і на рекламних щитах "Хард Рок Стедіум" під час зустрічі Реала з Аль-Хілалем.

Варто зазначити, що спочатку ФІФА ухвалила рішення не транслювати під час турніру жодних повідомлень, присвячених боротьбі з дискримінацією чи расизмом. Таку політику пов’язують із загальним зниженням підтримки інклюзивних програм у США.

Після хвилі критики, зокрема з боку ЗМІ, організація вирішила зробити виняток лише на один день. Анонімні джерела в структурі ФІФА підтвердили, що антирасистські матеріали не планують використовувати в подальших матчах турніру.

Раніше повідомлялось, що ФІФА відсторонила одразу двох гравців Бока Хуніорс на чотири матчі КЧС-2025.