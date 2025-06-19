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Дві команди крокують в півфінал турніру.

Завершились два матчі третього туру ЄвроU-19 в групі А. Данія зустрічалась із Румунією, Іспаня грала з Чорногорією.

Румуни впевнено перемогли Данію 3:0 та посіли друге місце в групі. Голами відзначались Гутей, Барду та Вермешан.

Данія — Румунія 0:3

Голи: Гутей, 34 Барду, 58, Вермешан, 77.

В паралельному матчі лідер групи Іспанія познущалась із Чорногорії 5:0. Іспанці вийшли з групи з першого місця.

Чорногорія — Іспанія 0:5

Голи: Жанент, 14, 28, 65, Віргілі, 16, Уестамендія, 35.