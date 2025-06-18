U-21

Керманич української молодіжки висловився про поразку від Нідерландів U-21.

У рамках заключного туру групового етапу чемпіонату Європи-2025 (U-21) у Словаччині збірна України поступилася Нідерландам та завершила свої виступи на турнірі.

Головний тренер молодіжної української збірної Унаї Мельгоса поділився враженнями від гри проти "помаранчевих", а також підбив підсумки вже завершеної для "синьо-жовтих" континентальної першості.

"Дуже складна гра. Ми знали рівень суперника. Також емоційно ми розуміли, що або йдемо далі, або їдемо додому. Тож так, це було складно з самого початку. Результат — не той, якого ми очікували. Я думаю, що Україна добре розпочала гру. Ми намагалися покращити свій рівень гри і зменшити рівень суперника, тож думаю, що ми почали добре. Правда, що у нас були певні проблеми з вриваннями всередину від нідерландців. Але більш-менш ми непогано справлялися. У таких матчах багато вирішують ось ці помилки в необов'язкових ситуаціях. І потім важко повернутися в гру. Але це питання до усіх гравців, а не лише до когось одного чи до однієї ситуації.

Відсутність Бражка? У нас є футболісти на полі, ми не можемо думати про тих, кого немає тут. Дуже важливо і для нас, і для всіх гравців — навіть без нього треба грати у добрий футбол. Та, звісно, Бражко — важливий футболіст для нас.

Я думаю, що ми показали кращу гру в другому таймі, багато чого виправили. В останній третині поля потрібне щось екстра, чого ми не показали. Але так, навіть в найкращий момент матчу ми пропустили другий гол. Але ми продовжували, я побачив гарну реакцію від гравців. Наприклад, Тарас Михавко дуже старався, він є важливим гравцем для нас. Нам потрібно вчитися з цього матчу.

Заміна Ваната? На нього багато звалилося на цьому турнірі — грати три матчі поспіль, усі в стартовому складі. Він приїхав з національної команди, нема достатньо часу на відновлення. Тому ми замінили його, бо переймаємося.

Щодо підсумків Євро, то я можу підсумувати увесь процес — кваліфікація була дуже хорошою. Тут у матчі з данцями у нас були шанси, ми були дуже хорошими у першому таймі і заслужили на більше. Але є речі, які треба виправляти. Деколи дрібні речі впливають на результат гри. У матчі з фінами був хороший перший тайм, а в другому — не реалізували контратаки.

А сьогодні у першому таймі нідерландці були кращими, але у нас були шанси. Та ми не були вбивчими в останній третині поля. У другому таймі мені сподобалася гра, ми дещо виправили у тактичному плані. Це питання до всіх, а не до когось конкретно", — цитує слова Унаї Мельгоси Суспільне Спорт.

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