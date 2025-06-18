U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи A, у якому зіграють Англія та Німеччина.

Молодіжні збірні Англії та Німеччини зіграють матч третього туру чемпіонату Європи-2025 у словацькому місті Нітра.

Лі Карслі, після нічиєї проти Словенії (0:0), залучив до стартового складу Гіншелвуда та Ілінга-Джуніора на флангах оборони, тоді як Гатчінсон та Скотт гратимуть у центрі.

Антоніо Ді Сальво, на тлі перемоги над Чехією (4:2), використав із перших хвилин Ернста у воротах, тоді як Баум, Ерманн, Зіберт та Улльріх утворять нову оборону, Ваннер, Яндер та Рель зіграють у оновленому півзахисті, а Тільманн, Вайпер та Кнауфф розташуються в свіжому нападі.

Англія U-21: Бідл — Гіншелвуд, Кванса, Крессвелл, Ілінг-Джуніор — Гатчінсон, Скотт, Андерсон — Елліотт, Роу, Нванері.

Запасні: Сімкін, Шерман-Лоу, Лівраменто, Едвардс, Гекні, Феллоуз, Макейті, Нортон-Каффі, Іган-Райлі, Грей, Стенсфілд, Мортон.



Німеччина U-21: Ернст — Баум, Ерманн, Зіберт, Улльріх — Ваннер, Яндер, Рель — Тільманн, Вайпер, Кнауфф.

Запасні: Атуболу, Нолль, Коллінз, Браун, Аррей-Мбі, Мартель, Тресольді, Вольтемаде, Груда, Райц, Небель.



Гра Англія U-21 — Німеччина U-21 почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.