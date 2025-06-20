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Наставник парижан поділився своїми думками після гри з Ботафогу.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Ботафогу (0:1).

"Звичайно, є розчарування. Це був дуже напружений матч. Ботафогу захищався дуже добре, як майже жодна команда в нашій лізі або Лізі чемпіонів. Було складно з самого початку матчу, і в кінці це нормально.

Гра проти нас — додаткова мотивація для наших суперників. Ми повинні вдосконалюватися. Це те, що ми говорили з початку тижня, і це нормально мати труднощі", — наводить слова Енріке прес-служба клубу.

Свій наступний матч ПСЖ проведе проти Сієтла. Гра відбудеться 23 червня о 22:00.