Франція

Українець переїздить до Парижу.

Французький ПСЖ знаходиться на фінальному етапі переговорів з англійським Борнмутом щодо трансферу центрального захисника Іллі Забарного. Про це повідомляє відомий італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво обох клубів практично погодило фінансові умови угоди. За 22-річного українця парижани заплатять близько 60 млн. євро. Сам футболіст поставить свій підпис під п'ятирічним контрактом з чинними переможцями Ліги чемпіонів.

Чинна трудова угода гравця з "вишнями" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Забарний відмовився переходити до ПСЖ через росіянина, парижани розмірковують над його продажем.