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Попереду "фінал" для підопічних Ель Чоло.

Головний тренер мадридського Атлетіко висловився про майбутній матч 3-го туру групового раунду Клубного чемпіонату світу з бразильським Ботафогу. Цитує аргентинського фахівця сайт Альфредо Педулли.

"З першого матчу всі матчі турніру стають фіналами. З Сієтлом у нас був хороший перший тайм, ми могли забити три або чотири голи, але були недостатньо точні у фінальній третині, у нас виникали проблеми в завершальній стадії атак. На щастя, Пабло Барріос забив чудовий гол, знявши питання про переможця.

На нас чекає дуже складний "фінал" проти Ботафогу. Це команда з характером, сильними захисниками та швидкими нападниками.

Вихід з групи? Це буде подвиг, нам потрібно виграти з різницею щонайменше три м'ячі, щоб пройти далі", — сказав Сімеоне.

Матч між Атлетіко та Ботафогу заплановано на 23 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.