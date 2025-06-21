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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 21 червня 2025 року.

У рамках другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у США Боруссія Дортмунд втримала перемогу над Мамелоді Сандаунз у гольовій перестрілці.

Представники південноафриканського й німецького чемпіонатів порадували глядачів сімома результативними ударами. Зокрема, дебютним голом за "чорно-жовтих" відзначився їхній літній новачок Джоб Беллінгем.

Боруссія Дортмунд лідирує в групі F, маючи чотири залікових бала, тоді як Мамелоді Сандаунз із трьома очками йде другим. У ніч на 22 червня зустрінуться інші учасники квартету, а саме Флуміненсе та Ульсан Хьонде.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мамелоді Сандаунз — Боруссія Дортмунд у рамках другого туру групового етапу КЧС-2025:

Мамелоді Сандаунз — Боруссія Д 3:4

Голи: Рібейро, 11, Рейнерс, 62, Мотхіба, 90 — Нмеча, 16, Гірассі, 34, Беллінгем, 45, Мудау, 59 (авт.)



Мамелоді Сандаунз: Вільямс — Мудау, Купідо, Кекана, Лунга — Альєнде, Мокоена (Салес, 69) — Рібейро (Морена, 69), Зване (Летлаку, 86), Меттьюз (Адамс, 69) — Рейнерс (Мотхіба, 77).



Боруссія Д: Кобель — Зюле (Р’єрсон, 83), Антон, Бенсебаїні — Коуту, Беллінгем (Баєр, 83), Нмеча (Забітцер, 62), Гросс, Свенссон — Брандт (Чуквуемека, 62), Гірассі (Адеємі, 90+2).



Попередження: Меттьюз, Альєнде — Чуквуемека, Баєр