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Новачок Боруссії Д відзначився дебютним голом.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джоб Беллінгем висловився після перемоги над Мамелоді Сандаунз (4:3) в матчі 2-го туру КЧС. Цитує 19-річного англійця офіційний сайт "джмелів".

"Це була важка гра і важлива перемога над дійсно хорошим суперником. Вони можуть пишатися собою, особливо з огляду на погодні умови. Це щось нове для нас, до чого нам потрібно звикнути.

Я радий, що ми перемогли, але ще багато що належить поліпшити, як мені особисто, так і команді", — сказав Беллінгем.

Зазначимо, що Джоб Беллінгем у звітній грі відзначився дебютним голом у футболці Боруссії Д.

Раніше повідомлялося, що Арсенал вступає в боротьбу за Гіттенса.