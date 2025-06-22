Інше

Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 23 червня та розпочнеться о 01:00.

У понеділок на стадіоні Audi Field (Вашингтон) відбудеться матч групи Н Клубного чемпіонату світу: австрійський Зальцбург зустрінеться із саудівським Аль-Хілялем.

РБ Зальцбург — Аль-Хіляль

Понеділок, 23 червня, 01:00. Audi Field (Вашингтон). Пряма трансляція MEGOGO/Суспільне Спорт

Аль-Хіляль під керівництвом нового головного тренера Сімоне Індзагі прагне закріпити успіх після бойової нічиєї 1:1 з мадридським Реалом. Саудівці уникнули поразки завдяки точному удару Рубена Невеша з пенальті, що став відповіддю на гол Гонсало Гарсії.

Команда не програє вже шість матчів поспіль та забивала у всіх останніх 15 поєдинках. У Саудівській Про-лізі Аль-Хіляль фінішував з найкращою атакою – 95 голів у 34 матчах. Попри можливу відсутність травмованого Александра Мітровича, атакувальний потенціал залишається високим: 25-річний бразилець Маркос Леонардо готовий повести команду вперед.

РБ Зальцбург розпочав турнір з перемоги 2:1 над мексиканською Пачукою. Голи Оскара Глуха та Каріма Онісіво забезпечили важливі три очки. Підопічні Томаса Летша, який очолив команду після відходу Пепа Ліндерса, наразі очолюють групу, випереджаючи Аль-Хіляль і Реал на два очки.

Австрійці демонструють стабільну результативність – забивали в кожному з останніх 16 матчів. Водночас лише один "сухий" поєдинок з останніх дев’яти свідчить про потенційні проблеми в обороні, особливо проти атаки Аль-Хіляля.

Очікується, що Зальцбург знову не зможе розраховувати на основного воротаря Александра Шляґера, тож Крістіан Завєшчицький продовжить виступати у рамці воріт. У старті можуть з’явитися герої минулого матчу – Онісіво, Йорбе Вертессен та Сумалія Діабате.

Щодо Аль-Хіляля, ймовірно, Індзагі не змінюватиме склад, який встояв проти Реала. В обороні гратимуть Жоау Канселу, Хассан Тамбакті, Каліду Кулібалі та Ренан Лоді, а центр поля контролюватимуть Невеш та Насер Аль-Даусарі.

Прогноз: перемога Аль-Хіляля в 1 гол або нічия — 1.98

Орієнтовні склади:

РБ Зальцбург: Крістіан Завєшчицький – Лайнер, Гаду, Рамуссен, Кратціг – Бідструп, Діабате – Доржелес, Глух – Онісіво, Вертессен

Аль-Хіляль: Боно – Канселу, Тамбакті, Кулібалі, Лоді – Рубен Невеш, Насер Аль-Даусарі – Малком, Мілінкович-Савич, Салем Аль-Даусарі – Маркос Леонардо

Поточна форма

Індзагі має позитивну історію зустрічей із Зальцбургом (три перемоги в чотирьох матчах), але цього разу обидві команди виглядають достатньо рівно, щоб поділити очки. Очікуємо напруженого матчу з великою кількістю боротьби.