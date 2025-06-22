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Ювентус вийде проти Відада з думками про плей-оф КЧС.

Сьогодні о 19:00 Ювентус проведе матч другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу, де суперником туринців стане марокканський Відад. Гра відбудеться у Філадельфії, і для підопічних Ігора Тудора це шанс достроково вийти до плей-оф.

Після впевненої перемоги 5:0 над Аль-Айном у першому турі, "Стара Синьйора" прагне розвинути успіх. Головний тренер Ігор Тудор перед матчем поділився очікуваннями:

— Це інший суперник, ми граємо в інший час. Ми підготувалися на максимум, як завжди. Це важливий матч проти якісної команди, і нам доведеться викластись на повну протягом 90 хвилин. Ми налаштовані тільки на перемогу в турнірі. Історія Ювентуса — це історія великих справ, — сказав Тудор.

Ювентус має нагоду вже сьогодні гарантувати собі місце у стадії плей-оф. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.