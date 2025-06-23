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Попри відсутність титулу в Саудівській Аравії, португалець продовжує свій шлях із клубом і показує феноменальну результативність.

Кріштіану Роналду не планує завершувати свою клубну кар’єру найближчим часом — форвард погодив нову угоду з Ан-Насром, яка продовжить його перебування в саудівському клубі до літа 2026 року. Про це повідомив авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

Роналду приєднався до Ан-Насра в січні 2023 року та з того часу став головною зіркою команди. У 105 матчах він забив 93 голи та віддав 19 асистів — статистика, яка підкреслює, що навіть у 40 років португалець залишається на найвищому рівні.

Втім, попри індивідуальні досягнення, Роналду поки не вдалося привести Аль-Наср до чемпіонства в Саудівській Аравії — головна мета, яку клуб і гравець прагнуть досягти в найближчих сезонах.

У цьому сезоні на рахунку Роналду 41 матч, 35 голів та чотири гольові передачі.