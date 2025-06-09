На рахунку шведського форварда дев'ять забитих м'ячів.
Віктор Дьокереш, Getty Images
09 червня 2025, 10:26
Нападник збірної Швеції Віктор Дьокереш став найкращим бомбардиром минулого розіграшу Ліги націй-2024/25.
27-річний швед забивав у п'яти із шести матчів у групі С1, включаючи покер у домашньому поєдинку проти Азербайджану. Також на рахунку Віктора п'ять асистів і це найкращий показник турніру.
У списку найкращих бомбардирів Дьокереш на один гол випередив Кріштіану Роналду, чия збірна Португалії обіграла Іспанію у серії післяматчевих пенальті у фіналі Ліги націй.
По сім голів забили норвежець Ерлінг Голанд та грузин Жорж Мікаутадзе. Топ-5 доповнив румун Резван Марін — шість голів.
Раніше повідомлялося, що Роналду став найвіковішим учасником фіналу в історії Ліги націй.