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Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 24 червня та розпочнеться о 04:00.

У вівторок на стадіоні Hard Rock Stadium (Маямі-Ґарденс) відбудеться матч групи А Клубного чемпіонату світу: Інтер Маямі прийматиме Палмейрас.

Інтер Маямі — Палмейрас

Вівторок, 24 червня, 04:00. Hard Rock Stadium (Маямі-Ґарденс). Пряма трансляція MEGOGO/Суспільне Спорт

У заключному турі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 на вболівальників чекає центральне протистояння квартету A — Інтер Маямі зустрінеться з Палмейрасом. Обидві команди набрали по чотири очки та поділяють лідерство в групі, тож переможець цієї дуелі гарантує собі перше місце і вихід до 1/8 фіналу з вигіднішої позиції.

Американці стали головною несподіванкою турніру, здобувши нічию з Аль-Ахлі та сенсаційну перемогу над Порту. Переможний гол у ворота португальців на рахунку Ліонеля Мессі, для якого це був ювілейний, 50-й м’яч у футболці Інтера. Підопічні Маскерано йдуть без поразок у п’яти останніх матчах (три перемоги, дві нічиї) та прагнуть увійти до плей-оф з першої сходинки.

Навіть у разі поразки, Інтер має шанс залишитися другим, якщо Аль-Ахлі не переможе Порту з великим рахунком. Але розраховувати на сторонню допомогу команда не планує.

Бразильці також набрали чотири очки, однак наразі випереджають Інтер лише за різницею м’ячів. Колектив Абеля Феррейри не пропустив жодного гола в турнірі, зігравши внічию з Порту та обігравши Аль-Ахлі 2:0.

Палмейрас має глибший склад і зігранішу структуру. Досвід таких гравців, як Густаво Гомес, Муріло та Пікерес, допомагає зберігати холодну голову. Проти натхненного Мессі та компанії бразильцям знадобиться ідеальний баланс між концентрацією, організацією та ефективністю в завершальній фазі атак.

Матч обіцяє бути не лише тактичною дуеллю, а й психологічним випробуванням. Інтер грає вдома, сповнений енергії після перемоги над Порту, а Мессі залишається головною загрозою в будь-якому матчі. Проте Палмейрас — команда з великим турнірним досвідом, яка вміє тримати темп та чекати свого шансу.

У короткострокових турнірах, як цей, часто вирішальну роль відіграє моментна форма, а не загальний рівень команди. Якщо Інтер Маямі знову продемонструє той самий настрій і точність у вирішальні миті, вони здатні продовжити свою казку. Але Палмейрас — серйозний суперник, здатний холоднокровно зупинити навіть найгарячішу сенсацію.

Прогноз: нічия — 2.26

Ймовірні стартові склади

Інтер Маямі: Устарі — Авілес, Фалькон, Аллен, Альба — Альєнде, Кремаші, Бускетс, Сеговія — Мессі, Суарес

Палмейрас: Вевертон — Джіай, Гомес, Муріло — Торрес, Ріос, Морено, Пікерес — Естеван, Маурісіо — Лопес

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