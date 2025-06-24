Голкіпер ПСЖ назвав аргентинця найкращим гравцем світу та з нетерпінням чекає зустрічі у плей-оф КЧС.
Джанлуїджі Доннарумма, getty images
24 червня 2025, 10:58
Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма поділився емоціями напередодні майбутнього поєдинку 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу, де французький клуб зустрінеться з Інтером Маямі. Зокрема, італієць тепло відгукнувся про свого колишнього одноклубника Ліонеля Мессі.
"Лео — мій хороший друг, він фантастичний футболіст. Для мене він залишається найкращим у світі. Грати поруч з ним у ПСЖ було справжньою честю. Це були два незабутні роки, які я завжди згадуватиму з теплом", — зазначив Доннарумма в коментарі для RMC.
Попереду важлива гра, команда має перемагати", — сказав італієць.
Зустріч ПСЖ та Інтера Маямі відбудеться 29 червня.
У цьому сезоні Доннарумма разом з ПСЖ став чемпіоном Ліги 1, тріумфатором Ліги чемпіонів УЄФА і виграв Кубок.