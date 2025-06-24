Інше

Голкіпер ПСЖ назвав аргентинця найкращим гравцем світу та з нетерпінням чекає зустрічі у плей-оф КЧС.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма поділився емоціями напередодні майбутнього поєдинку 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу, де французький клуб зустрінеться з Інтером Маямі. Зокрема, італієць тепло відгукнувся про свого колишнього одноклубника Ліонеля Мессі.

"Лео — мій хороший друг, він фантастичний футболіст. Для мене він залишається найкращим у світі. Грати поруч з ним у ПСЖ було справжньою честю. Це були два незабутні роки, які я завжди згадуватиму з теплом", — зазначив Доннарумма в коментарі для RMC.

Попереду важлива гра, команда має перемагати", — сказав італієць.

Зустріч ПСЖ та Інтера Маямі відбудеться 29 червня.

У цьому сезоні Доннарумма разом з ПСЖ став чемпіоном Ліги 1, тріумфатором Ліги чемпіонів УЄФА і виграв Кубок.