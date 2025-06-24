ПСЖ у матчі третього туру групового етапу КЧС-2025 здобув перемогу над Сіетлом (2:0).

Команда Луїса Енріке відкрила рахунок на 35 хвилині зусиллями Хвічі Кварацхелії, а в середині другого тайму Ашраф Хакімі подвоїв перевагу парижан.

Завдяки цій перемозі ПСЖ виграв групу та вийшов у плей-оф разом із Ботафогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сіетл Саундерз — ПСЖ у рамках третього туру групового етапу КЧС-2025:

Сіетл Саундерз — ПСЖ 0:2
Голи: Кварацхелія, 35, Хакімі, 67.

Сіетл Саундерз: Фрай — А. Ролдан, Рейген, Белл (Мінунгу, 72), Толо — К. Ролдан, Варгас (Морріс, 87) — Кент (Косса-Рієнці, 57), Руснак (Лейва, 72), Ротрок — Феррейра (Мусовські, 57).

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш (Заїр-Емері, 64), Вітінья, Руїс — Дуе (Мбає, 83), Маюлю (Рамуш, 77), Кварацхелія (Баркола, 64).

Попередження: Невеш.