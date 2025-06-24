Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 23 червня 2025 року.
Сіетл Саундерз — ПСЖ, Getty Images
24 червня 2025, 08:19
ПСЖ у матчі третього туру групового етапу КЧС-2025 здобув перемогу над Сіетлом (2:0).
Команда Луїса Енріке відкрила рахунок на 35 хвилині зусиллями Хвічі Кварацхелії, а в середині другого тайму Ашраф Хакімі подвоїв перевагу парижан.
Завдяки цій перемозі ПСЖ виграв групу та вийшов у плей-оф разом із Ботафогу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сіетл Саундерз — ПСЖ у рамках третього туру групового етапу КЧС-2025:
Сіетл Саундерз — ПСЖ 0:2
Голи: Кварацхелія, 35, Хакімі, 67.
Сіетл Саундерз: Фрай — А. Ролдан, Рейген, Белл (Мінунгу, 72), Толо — К. Ролдан, Варгас (Морріс, 87) — Кент (Косса-Рієнці, 57), Руснак (Лейва, 72), Ротрок — Феррейра (Мусовські, 57).
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш (Заїр-Емері, 64), Вітінья, Руїс — Дуе (Мбає, 83), Маюлю (Рамуш, 77), Кварацхелія (Баркола, 64).
Попередження: Невеш.