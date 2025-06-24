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Головний тренер команди оцінив гру проти бразильського гранда та підкреслив важливість досягнутого результату.

Інтер Маямі пробився до 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу, залишивши позаду таких суперників, як Порту та Аль-Ахлі. Головний тренер американської команди Хав'єр Маскерано прокоментував виступ своїх підопічних у вирішальному матчі групового етапу. Його слова наводить ESPN.

"Чудова гра з боку наших футболістів. Дуже важко було протистояти одній з кращих бразильських команд. Це дійсно історичний вечір для Інтера Маямі.

Наприкінці матчу ситуація була у наших руках, тому я маю дещо дивне відчуття. Втім, якби мені на початку турніру сказали, що ми продемонструємо такий рівень футболу – я б погодився", – зазначив аргентинський фахівець.

У наступному раунді Мессі та його команда зіграють проти ПСЖ — переможця Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 29 червня.