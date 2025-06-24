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Останні матчі групи закінчились з нічийними результатами.

Сьогодні вночі відбулися матчі третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 у групі А.

У першому матчі лідери групи Інтер Маямі та Палмейрас поділили очки, закінчивши поєдинок з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині зусиллями Тадео Альєнде після передачі Луїса Суареса. Потім у середині другого тайму Маямі подвоїв перевагу в рахунку завдяки голу Луїса Суареса.

Однак наприкінці другого тайму Паулінью скоротив відставання в рахунку, а через сім хвилин Маурісіо зрівняв цифри на табло.

Інтер Маямі — Палмейрас 2:2

Голи: Альєнде, 16, Суарес, 65 — Паулінью, 80, Маурісіо, 87.

Інтер Маямі: Устарі — Аллен, Пікарт, Авілес, Вейгандт — Сеговія (Альба, 66), Бускетс, Редондо Соларі (Родрігес, 77), Альєнде (Піко, 77) — Суарес (Кремаскі, 73), Мессі.

Палмейрас: Вевертон — Пікерес, Мурільйо (Бруно Фукс, 18), Гомес, МАркос Роша (Аллан, 67) — Еванжеліста (Віктор Роке, 67), Ріос — Торрес (Паулінью, 55), Вейга (Маурісіо, 46), Еставао — Флако Лопес.

Попередження: Мессі.

У другій зустрічі Порту поділив очки з Аль-Ахлі – матч закінчився з рахунком 4:4.

Єгипетська команда відкрила рахунок на 15 хвилині зусиллями Вессама Абу Алі, після чого на 23 хвилині Родрігу Мора зрівняв цифри на табло. Наприкінці першого тайму Аль-Ахлі вийшов вперед – Абу Алі реалізував пенальті, оформивши дубль.

На початку другого тайму Вільям Гомес зрівняв рахунок, а за хвилину Абу Алі оформив хет-трик. Пройшло три хвилини і рахунок знову став рівним завдяки голу у виконанні Саму.

На 64 хвилині Мохамед Алі Бен Бомдхан знову вийшов египтян уперед, але на 89 хвилині Пепе відновив рівність у рахунку.

Таким чином, Палмейрас та Інтер Маямі набрали по п'ять очок і вийшли до плей-оф турніру. Порту та Аль-Ахлі набрали по два очки і залишилися за бортом КЧС-2025.

Порту — Аль-Ахлі Каїр 4:4

Голи: Мора, 23, Гомес, 50, Саму, 53, Пепе, 89 — Абу Алі, 15, 45+2 (пен), 51, Бен Ромдхан, 64.

Порту: Рамос — Маркано, Педро, Еустакіу — Моура, Гомес (Пепе, 68), Варела (Боржес, 46), Жуан Маріу (Фернандеш, 62) — Мора, Вієйра (Вейга, 68), Данні Намасо (Саму, 46).

Аль-Ахлі Каїр: Ель-Шанаві — Ахмед Кука, Мохамед, Дарі, Хані — Бен Ромдхан (Афша, 87), Фаті (Дьєнг, 35) — Зізо — Трезеге (Беншаркі, 58), Ель-Шахат (Камаль, 58), Абу Алі (Градішар, 58).

Попередження: Хані, Мохамед, Беншаркі, Дарі.