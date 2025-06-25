Інше

Football.ua представляє прев'ю матчу Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться 26 червня та розпочнеться о 01:00.

Набравши по чотири очки у групі Клубного чемпіонату світу, Інтер та Рівер Плейт зустрінуться у поєдинку за перше місце у квартеті, при цьому одна з команд може пролетіти повз плей-оф.

ІНТЕР — РІВЕР ПЛЕЙТ

Четвер, 26 червня, 04:00. Люмен Філд, Сіетл. Головний арбітр — Ільгіз Танташев (Узбекистан). Пряма трансляція на Суспільне Спорт/ DAZN

Друга спроба стала щасливою для нового головного тренера Інтера Крістіана Ківу, чий перший матч на чолі "нерадзуррі" закінчився розчаруванням у вигляді нічийного результату проти Монтеррея (1:1), а проти Урави історія могла повторитися за таким самим сценарієм.

Команда Серії А була вражена голом Ріоми Ватанабе на 11 хвилині і не змогла знайти відповідь до перерви, але Лаутаро Мартінес зробив те, що він вміє найкраще, перш ніж двоє гравців, що вийшли на заміну, спільними зусиллями забили переможний гол. Франческо Еспозіто віддав пас Валентіну Карбоні, який відправив м'яч у ворота, тим самим повністю поставивши долю Інтера у власні руки, оскільки "нерадзуррі" здобули першу перемогу після розгромної поразки в Лізі чемпіонів від ПСЖ.

Випереджаючи на два очки Монтеррей і на чотири очки Ураву, Інтер у разі нічийного результату вийде до 1/8 фіналу, а перемога виведе його до плей-оф як переможця групи, що, безсумнівно, є метою "нерадзуррі".

Перебуваючи в тому ж човні, що й Інтер, Рівер Плейт тримає долю за місце у плей-оф у своїх руках і в даний час посідає перше місце в групі завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.

Аргентинці не змогли проявити свою атакуючу магію проти Монтеррея минулими вихідними. І справа була не у відсутності атак з боку Рівер Плейт, а у надійній грі мексиканської команди, в якій виступає Серхіо Рамос. Як результат нулі на табло.

Проте команда Марсело Гальярдо також упевнена, що перемога чи нічия зроблять свою справу, і навіть поразка від Інтера не викине їх із плей-оф, якщо Монтеррей не зможе обіграти Ураву.

Програш лише в одному з останніх 19 офіційних матчів ставить Рівер Плейт у вигідне становище, але їхній єдиний попередній матч з італійською командою закінчився розчаруванням — поразкою від Ювентуса у фіналі Міжконтинентального кубка 1996 року.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Де Врей, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Еспозіто, Мартінес.

Рівер Плейт: Армані — Монтьєль, Кварта, Діас, Акунья — Фернандес, Краневіттер, Алієндро — Мастантуоно, Меса, Колідіо.

ПОТОЧНА ФОРМА