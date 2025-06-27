Відбувся черговий матч Клубного чемпіонату світу.
Відад - Аль-Айн, Getty Images
27 червня 2025, 00:05
Аль-Айн у матчі третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу обіграв Відад із рахунком 2:1.
Рахунок у матчі, який вже не мав жодного турнірного значення у боротьбі за місця у плей-оф, було відкрито на четвертій хвилині, коли у складі Відада результативним ударом відзначився Кассіус Майлула.
Потім наприкінці першого тайму Аль-Айн зрівняв цифри на табло завдяки голу у виконанні Коджо Лаби, який реалізував пенальті. На старті другого тайму переможний м'яч забив Каку.
Таким чином, Аль-Айн здобув першу перемогу на турнірі і посів третє місце у групі після Манчестер Сіті та Ювентуса, а Відад замкнув квартет, не набравши жодного балу.
Відад — Аль-Айн 1:2
Голи: Майлула, 4 — Лаба, 45+1 (пен), Каку, 50.
Відад: Бенабід — Бушета, Харкасс (Маєрс, 55), Феррейра, Муфід — Лорч, Земрауї (Мутараджі, 79), Мубарік (Бенктіб, 79), Амрабат — Майлула (Мваліму, 62), Аль-Сома (Обенг, 62).
Аль-Айн: Патрісіу — Сабала, Бен Халек, Рабіа, Траоре, Яшич (Аль Балуші, 64) — Паласіос (Абу, 90+3), Парк, Каку (Шадлі, 64) — Лаба (Надер, 87), С. Рахімі (Е. Рахімі, 90+3).
Попередження: Мваліму, Амрабат, Бенктіб — Паласіос, Траоре.