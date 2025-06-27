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Відбувся черговий матч Клубного чемпіонату світу.

Аль-Айн у матчі третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу обіграв Відад із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі, який вже не мав жодного турнірного значення у боротьбі за місця у плей-оф, було відкрито на четвертій хвилині, коли у складі Відада результативним ударом відзначився Кассіус Майлула.

Потім наприкінці першого тайму Аль-Айн зрівняв цифри на табло завдяки голу у виконанні Коджо Лаби, який реалізував пенальті. На старті другого тайму переможний м'яч забив Каку.

Таким чином, Аль-Айн здобув першу перемогу на турнірі і посів третє місце у групі після Манчестер Сіті та Ювентуса, а Відад замкнув квартет, не набравши жодного балу.

Відад — Аль-Айн 1:2

Голи: Майлула, 4 — Лаба, 45+1 (пен), Каку, 50.

Відад: Бенабід — Бушета, Харкасс (Маєрс, 55), Феррейра, Муфід — Лорч, Земрауї (Мутараджі, 79), Мубарік (Бенктіб, 79), Амрабат — Майлула (Мваліму, 62), Аль-Сома (Обенг, 62).

Аль-Айн: Патрісіу — Сабала, Бен Халек, Рабіа, Траоре, Яшич (Аль Балуші, 64) — Паласіос (Абу, 90+3), Парк, Каку (Шадлі, 64) — Лаба (Надер, 87), С. Рахімі (Е. Рахімі, 90+3).

Попередження: Мваліму, Амрабат, Бенктіб — Паласіос, Траоре.