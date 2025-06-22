Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 22 червня 2025 року.
Ювентус — Відад, Getty Images
22 червня 2025, 22:40
Туринський Ювентус у матчі другого туру групового етапу КЧМ-2025 здобув впевнену перемогу над Відадом (4:1).
Команда Ігора Тудора відкрила рахунок на шостій хвилині після автоголу у виконанні Бутуїля. Через десять хвилин перевагу італійської команди подвоїв Їлдиз.
Потім на 25 хвилині Відад відіграв один м'яч зусиллями Лорча, але в середині другого тайму Ювентус знову забив, а автором голу став Їлдиз, який офомив дубль.
Остаточну крапку у матчі поставив Влахович, який реалізував пенальті у компенсований час.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Відад у рамках другого туру групового етапу КЧС-2025:
Ювентус — Відад 4:1
Голи: Бутуїль, 6 (авт.), Їлдиз, 16, 69, Влахович, 90+4 (пен.) — Лорч, 25.
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Савона, Келлі — Кошта (Гонсалес, 72), Маккенні (Копмейнерс, 46), Тюрам, Камб'язо — Консейсан (Локателлі, 75), Коло Муані (Влахович, 76), Їлдиз (Гатті, 85).
Відад: Бенабід — Феррейра, Бутуїль (Харкасс, 78), Меєрс (Мваліму, 46) — Муфі (Азіз Кі, 87), Земрауї (Майлула, 78), Мубарік, Муфід — Амрабат, Обенг (Аль-Сома, 46), Лорч.
Попередження: Тюрам — Меєрс, Феррейра.