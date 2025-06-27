Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 червня 2025 року.

Завершилася 1219 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Україна та росія здійснили черговий раунд обміну військовополоненими за домовленостями у Стамбулі. Додому повернули бійців віком до 25 років, а також оборонців, що зазнали поранень та мають проблеми зі здоров’ям. Українська влада не назвала кількості звільнених захисників. Однак відомо, що більшість з них утримували в неволі понад три роки.

- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що цього тижня просування російських військ у прикордонні Сумщини вдалося зупинити. За його словами, лінію бойового зіткнення на цьому напрямку вдалося стабілізувати, а на визначених ділянках українські підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють захоплені території.

- Європейській раді не вдалося одноголосно затвердити заяву щодо підтримки України під час саміту ЄС 26 червня. Цей документ підтримали 26 країн-членів блоку, і лише Угорщина виступила проти.

- 26 червня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід для Максима Бобилєва — колишнього українського військовополоненого, якого підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовими в полоні. Його триматимуть під вартою до 23 серпня.

- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Дональд Трамп готовий взяти участь у зустрічі лідерів України та рф, але якщо там буде присутній володимир путін.

- Білий дім рекомендував припинити фінансування США майже двох десятків програм із розслідування воєнних злочинів у всьому світі, включно з тими, які вчинила росія проти України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням, та на внутрішній урядовий документ.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень. Загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 796 дронів-камікадзе та здійснили 2752 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили 20 атак окупантів. Ще одне боєзіткнення досі триває. Також противник завдав один авіаудар, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 171 обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка, одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили сім штурмових дій, намагаючись прорватись на позиції наших оборонців у районах Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На даний час Сили оборони відбивають дві наступальні дії противника в напрямках Виїмки та Федорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення, ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Дачного, Щербанівки, Олександро-Калинового, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру, наразі тривають два боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Володимирівки. В шести локаціях бої не вщухають до цього часу. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 148 окупантів, 80 з них – безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, сім мотоциклів, одну гаубицю, три безпілотні літальні апарати, термінал супутникового зв’язку, пункт управління БпЛА, також пошкоджено гармату противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне та в напрямку Воскресенки, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційних ударів по районах Степногірська, Приморського та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив. Авіаційного удару зазнало Козацьке.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!