Інше

Нарешті "містяни" дочекалися цієї звитяги.

Манчсетер Сіті в рамках заключного матчу групового етапу КЧС впевнено розібрався з туринським Ювентусом (5:2).

Таким чином, ця перемога стала першою для "містян" над "зебрами" в XXI столітті й загалом за останні 49 років. Востаннє Ман Сіті здобував перемогу над Ювентусом в далекому 1976 році (1:0), в рамках Кубку володарів кубків. Це була перша зустріч між цими командами в історії протистояння.

Загалом ці команди грали між собою вісім разів: чотири перемоги Ювентуса, дві звитяги Манчестер Сіті та ще двічі команди відіграли унічию.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті — єдиний клуб на КЧС, який виграв всі матчі в групі.