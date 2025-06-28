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Досвідчений португальський спеціаліст може повернутися до Ер-Ріяда.

Ан-Наср знайшов заміну Стефано Піолі на посаді головного тренера, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що очолити колектив з Ер-Ріяда погодився Жорже Жезуш. Кандидатуру 70-річного португальця схвалив і зірковий бомбардир Ан-Насра Кріштіану Роналду, який нещодавно оновив свою угоду з клубом.

До початку травня 2025 року Жезуш працював з Аль-Хілялем (із липня 2023). Він залишив гранд чемпіонату Саудівської Аравії на тлі можливості отримати посаду керманича збірної Бразилії, але вона дісталася вже колишньому головному тренеру мадридського Реала Карло Анчелотті.

Зі своїм колишнім клубом Жорже виграв чемпіонат країни, один Кубок і два Суперкубка. Ще один Суперкубок Саудівської Аравії португальський спеціаліст здобув з Аль-Хілялем під час свого першого періоду (липень 2018 — лютий 2019) в Ер-Ріяді.

Раніше Жезуш також очолював Фенербахче (один трофей), Бенфіку (10), Фламенгу (5), Спортінг (2), Брагу (1) і ще ряд португальських клубів.