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Француз віддав належне зірковому аргентинцю.

Вінгер французького ПСЖ Дезіре Дуе висловився про майбутній матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу з Інтер Маямі. Його слова наводить офіційний сайт ФІФА.

"Інтер Маямі — команда з великою кількістю переваг, великим досвідом, тому що у них багато чудових гравців. Ми знаємо, що вони доставлять нам проблеми. Наша мета — грати у свій футбол, продовжувати виступати так, як ми робили це протягом усього сезону, і перемагати.

Це стадія плей-оф, тому, очевидно, ми не можемо дозволити собі зробити жодної помилки. Від самого початку матчу ми повинні бути зосереджені, викладатися на 100% йти за перемогою. Це Клубний чемпіонат світу, тут зібрані найкращі команди. Ми хочемо виграти, а потім переходити до інших матчів.

Мессі створив історію і є одним із найвидатніших гравців у футболі. Він футболіст, який надихав мене, коли я був дитиною, і який буде надихати людей і через 50 років", — заявив Дуе.

Матч між ПСЖ та Інтер Маямі відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.

Раніше Луїс Енріке висловився про гру з Інтер Маямі.