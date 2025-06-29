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Через часті грози та екстремальні умови матчі в США вже перериваються — подібні сценарії можливі й на Мундіалі.

Клубний чемпіонат світу, який проходить у США, зіткнувся з неприємною тенденцією — одразу кілька матчів були призупинені або суттєво затримані через несприятливі погодні умови. Як повідомляє The Athletic, шість ігор вже були перервані через грози, зливи або різкі зміни кліматичних умов, що подекуди затягувало матчі більш ніж на дві години.

Цей досвід викликає занепокоєння в контексті майбутнього чемпіонату світу 2026 року, який також пройде у США, Канаді та Мексиці. Згідно з прогнозами метеорологів, погодна ситуація під час літнього турніру в США може бути навіть складнішою — очікуються підвищені температури, часті грози, а також ризики інших природних явищ, здатних зірвати графік змагань.

Загалом турнір охопить 16 міст-господарів, з яких одинадцять — розташовані в США. Саме американська частина турніру може найбільше постраждати від нестабільної погоди, що ставить під сумнів безперебійне проведення матчів.

Організатори турніру вже аналізують сценарії реагування на екстремальні умови, зокрема можливість зміни часу початку матчів або використання дахів стадіонів там, де це можливо. Водночас ситуація нагадує, наскільки важливим є врахування кліматичних факторів при плануванні великих спортивних подій.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився про Клубний чемпіонат світу.