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Крім катарців, турнір можуть прийняти Бразилія або Іспанія з Марокко.

Катар висловив зацікавленість у поданні заявки на проведення Клубного чемпіонату світу 2029 року. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, представники Катару вже провели попередні переговори з ФІФА під час турніру в США та виявили бажання провести наступний КЧС через чотири роки.

Катар заявив, що може провести турнір з нульовим рівнем викидів вуглецю, що різко контрастує з розіграшем турніру, в якому команди літають по всій території США.

Дев'ять стадіонів, збудованих до чемпіонату світу 2022 року в Катарі, залишаються на своїх місцях, а шість із них регулярно використовуються для проведення матчів внутрішнього чемпіонату, і всі вони можуть бути використані для мінімізації витрат та внутрішніх поїздок вболівальників.

Хоча логістика турніру, що пропонується, може задовольнити ФІФА, екстремальна літня спека стане серйозною проблемою і майже напевно вимагатиме перенесення турніру на зиму, як це було у випадку з чемпіонатом світу в 2022 році, незважаючи на те, що спочатку заявка була обумовлена ​​на літній турнір.

Цього літа в США також були проблеми з високими температурами та поганими погодними умовами — кілька матчів переривалися через грози та дощі.

У ході неофіційних обговорень стало відомо, що грудень згадувався як найімовірніший термін проведення турніру в Катарі, хоча проти цього затято виступатимуть європейські ліги, включаючи АПЛ.

Міжнародна лобістська група European Leagues вже подала позов проти ФІФА разом із FifPro через відсутність консультацій з приводу КЧС, а проведення турніру в Катарі посилить цей конфлікт.

ФІФА без проведення торгів надала право проведення турніру 2025 року США, однак, враховуючи рівень інтересу, очікується, що наступного разу буде проведено конкурс на право проведення турніру у 2029 році.

Катар став четвертою країною, яка оголосила про свій намір провести КЧС, а Іспанія та Марокко заявили, що хочуть провести турнір до спільного проведення ЧС-2030 із Португалією.

Крім того, Бразилія минулого тижня публічно оголосила про свою заявку на проведення КЧС-2029.