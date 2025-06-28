У збірній представлено дев'ять клубів.
Ліонель Мессі та Луїс Суарес, Getty Images
28 червня 2025, 11:40
Авторитетний статистичний портал WhoScored представив символічну збірну за підсумками групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.
До кращих увійшли представники дев'яти клубів — американський Інтер Маямі та саудівський Аль-Хіляль представлені двома гравцями.
Символічна збірна групового етапу КЧС-2025
Воротар: Яссін Буну (Аль-Хіляль).
Захисники: Серхіо Рамос (Монтеррей), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Александер Барбоса (Ботафогу).
Півзахисники: Майкл Олісе (Баварія), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Кенан Їлдиз (Ювентус), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).
Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Луїс Суарес (Інтер Маямі), Гонсало Гарсія (Реал Мадрид).
Раніше визначилися всі пари 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025.