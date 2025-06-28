Авторитетний статистичний портал WhoScored представив символічну збірну за підсумками групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025.

До кращих увійшли представники дев'яти клубів — американський Інтер Маямі та саудівський Аль-Хіляль представлені двома гравцями.

Символічна збірна групового етапу КЧС-2025

Воротар: Яссін Буну (Аль-Хіляль).

Захисники: Серхіо Рамос (Монтеррей), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Александер Барбоса (Ботафогу).

Півзахисники: Майкл Олісе (Баварія), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Кенан Їлдиз (Ювентус), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ).

Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Луїс Суарес (Інтер Маямі), Гонсало Гарсія (Реал Мадрид).

Раніше визначилися всі пари 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025.