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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 1 липня 2025 року.

Саудівський Аль-Хіляль у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 обіграв Манчестер Сіті (4:3) за підсумками додаткового часу.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині зусиллями Сілви, після чого на старті другого тайму Леонардо зрівняв цифри на табло.

Через шість хвилин Малком вивів саудівський клуб уперед, але за три хвилини Голанд відновив статус-кво.

На 94 хвилині Кулібалі вивів Аль-Хіляль вперед, а через десять хвилин Фоден зрівняв рахунок.

Перемогу саудівцям приніс забитий м'яч у виконанні Леонардо, який оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Аль-Хіляль в рамках 1/8 фіналу плей-оф КЧС-2025:

Манчестер Сіті — Аль-Хіляль 3:4 (після д.ч.)

Голи: Сілва, 9, Голанд, 55, Фоден, 104 — Леонардо, 46, 112, Малком, 52, Кулібалі, 94.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аїт-Нурі, Гвардіол (Аке, 53), Діаш, Нунеш (Аканджі, 53) — Рейндерс (Шеркі, 91), Гюндоган (Родрі, 53), Сілва — Доку, Савіньйо, Голанд (Мармуш, 91).

Аль-Хіляль: Буну — Лоді, Невіш, Кулібалі — Аль-Харбі (Аль-Болеахі, 88), Аль-Давсарі (Аль-Жувайр, 106), Канно (Ладжамі, 83), Мілінкович-Савич, Канселу (Аль-Ямі, 88) — Леонардо (Аль-Ганнам, 116), Малком (Кайо, 64).

Попередження: Гвардіол, Нунеш, Акаджі — Леонардо.