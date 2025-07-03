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Аргентинський ветеран не повернеться до Ньюеллс Олд Бойз і залишиться у США щонайменше на ще один сезон.

Ліонель Мессі, капітан збірної Аргентини та гравець Інтер Маямі, залишиться в американському клубі щонайменше до 2026 року. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.

Попри чутки про можливе повернення до рідного Ньюеллс Олд Бойз, аргентинець не планує завершувати американський етап своєї кар’єри найближчим часом. Чинна угода Мессі з Інтером Маямі діє до кінця 2025 року, однак сторони вже домовилися про її продовження ще на один сезон.

38-річний нападник у сезоні 2025 провів 24 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах, забивши 16 голів і зробивши шість асистів. Він залишається ключовою фігурою команди, попри виліт у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, де Інтер Маямі поступився ПСЖ.

Нагадаємо, 38-річний Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року. З того моменту він провів за клуб 63 матчі, забив 50 голів та віддав 24 асисти.