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Керім Алайбегович продовжить кар'єру в Австрії.

Вінгер Баєра Керім Алайбегович став гравцем Зальцбурга, повідомляє прес-служба австрійського клубу.

Угода з 17-річним боснійцем розрахована до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 2,5 млн євро, а леверкузенський клуб отримав опцію зворотнього викупу футболіста.

Алайбегович приєднався до Баєра влітку 2021 року. Минулого сезону він провів 32 матчі за команду U-19, у яких забив 16 голів та віддав 12 асистів.

Раніше повідомлялося, що Коварж розпочав офіційні перемовини з ПСВ.