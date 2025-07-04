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Українські півзахисники стали вільними агентами після двох років у польському клубі.

Брук-Бет Термаліка офіційно попрощалася з українськими півзахисниками Тарасом Завійським та Андрієм Домбровським. Обидва гравці отримали статус вільних агентів після завершення контрактів.

30-річний Тарас Завійський, вихованець львівських Карпат, приєднався до польського клубу у 2022 році. За цей період він провів 83 матчі, відзначився трьома голами та п’ятьма результативними передачами.

Андрій Домбровський, якому нині 29, також приєднався до Термаліки у 2022-му, перейшовши з чернігівської Десни. У його активі 86 поєдинків, два забитих м’ячі та п’ять асистів.

Сезон-2024/25 команда завершила на другому місці в першій лізі Польщі, здобувши підвищення до Екстракляси.